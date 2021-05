'Steden willen al snel beleggers verbieden huizen op te kopen'

De eerste grote steden willen beleggers al op korte termijn verbieden huizen op te kopen voor de verhuur. Rotterdam, Eindhoven, Den Haag en Haarlem verwachten uiterlijk begin volgend jaar een beleggersverbod te kunnen instellen in bepaalde wijken. Dat schrijft het FD.

Met zo'n opkoopverbod willen de steden de komende vijf jaar flink ingrijpen op de woningmarkt. Eerder verwachtten ze nog een jaar langer nodig te hebben om het te laten ingaan.

Het verbod moet de krapte en de hoge prijzen op de woningmarkt tegengaan. De steden kunnen wijken aanwijzen waarin beleggers geen goedkope of middeldure panden meer mogen opkopen met het doel die panden te verhuren.

Onder gemeentebestuurders is veel animo voor zo'n beleid, schrijft de krant. De zeven grootste gemeenten willen een dergelijk verbod instellen als de Eerste Kamer hier later dit jaar mee akkoord gaat. En ook bestuurders in Leeuwarden, Groningen en Zaanstad zijn geïnteresseerd, zeggen zij tegen het FD.

'Geen oplossing voor woningtekort'

Beleggers zijn niet blij met het verbod en ook De Nederlandsche Bank is kritisch. Volgens DNB is het niet zeker dat de huurprijzen in de vrije sector hierdoor opeens omlaag zullen gaan.

Of de maatregel een oplossing is voor het grote woningtekort, betwijfelt hoogleraar woningmarkt Peter Boelhouwer van de TU Delft. "Je voegt hierdoor geen extra woningen toe", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar voor koopstarters betekent het dat ze iets meer mogelijkheden krijgen. Zij vissen vaak achter het net als beleggers gaan kopen."

'Leefbaarheid onder druk'

Volgens de hoogleraar is de maatregel vooral bedoeld om de leefbaarheid in stand te houden. Die staat nu in veel steden onder druk doordat veel woningen worden opgekocht en vervolgens verhuurd.

"Een deel van de mensen die de woningen opkoopt, verhuurt deze aan studenten of arbeidsmigranten", legt Boelhouwer uit. "De woningen worden 'verkamerd' en er komen meer mensen in te zitten dan normaal."

Als voorbeeld van een wijk waar dit veel gebeurt noemt Boelhouwer het Laakkwartier in Den Haag: "Daar wordt momenteel bijna alles opgekocht door beleggers en dat geeft heel veel overlast." Daarnaast vindt er volgens hem veel illegale verhuur plaats.

In sommige steden gelden al strenge regels voor verkamering. Gemeenten moeten hiervoor een vergunning geven. Maar het opkoopverbod moet gemeenten helpen beleggers helemaal te blokkeren. De controleerbaarheid van de maatregel zal volgens Boelhouwer weinig problemen opleveren.