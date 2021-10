Ethiopische rebellen: regeringsleger begint groot offensief op Tigray

Het regeringsleger in Ethiopië is een nieuw offensief begonnen in de regio Tigray, melden rebellen in het gebied. Volgens de Tigray People's Liberation Front (TPLF) gaat het om een grootschalig offensief met meerdere fronten, waarbij ook artillerie, straaljagers en drones worden ingezet. De Ethiopische regering heeft het offensief niet bevestigd.

Een woordvoerder van de Ethiopische premier Abiy zegt tegen persbureau AP alleen dat "de Ethiopische regering door zal gaan met tegenwicht bieden aan de vernietiging, het geweld en de moorden in de Amhara-regio en elders". Ook vanuit Tigray komt maar weinig informatie over de situatie in de regio, omdat het gebied vrijwel volledig is afgesneden van de buitenwereld.

Het nieuwe offensief zou betekenen dat het conflict in Ethiopië bijna een jaar na het begin weer escaleert. Vorig jaar november brak er oorlog uit in Tigray, tussen de Ethiopische regering en de rebellen. In de maanden daarna breidde het conflict zich ook uit naar andere plaatsen in het land. De Ethiopische regering kondigde in juni een staakt-het-vuren af, maar het bleef onrustig in het land.

'Genocidale oorlog'

De rebellengroep TPLF legt de hernieuwde aanval van de regeringstroepen nu uit als "Abiys laatste offensief om Tigray binnen te vallen". "Ondanks de herhaalde oproepen van de internationale gemeenschap en de regering van Tigray om een vreedzame oplossing voor de huidige crisis te bereiken, heeft de Ethiopische regering opnieuw gekozen om zijn genocidale oorlog in Tigray voort te zetten."

Duizenden mensen zijn sinds het begin van de strijd gedood en zo'n twee miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen. Zowel de regeringstroepen als de Tigrese rebellen worden beschuldigd van oorlogsmisdaden en beide kanten geven gemengde signalen af over de bereidheid om een vreedzame oplossing te accepteren.

De Verenigde Naties waarschuwen al langer voor een dreigende "ongekende hongersnood". Afgelopen juli leden zo'n 400.000 mensen volgens de VN al honger in het land, naar verluidt mede doordat hulp wordt tegengehouden. De regering van Abiy ontkent dat en heeft eerder deze maand zeven VN-functionarissen uitgewezen omdat die zich met interne aangelegenheden zouden bemoeien.