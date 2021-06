Rebellen veroveren meer gebied in Tigray, noemen wapenstilstand 'zieke grap'

Ethiopische rebellen van het TPLF krijgen in het noorden van het land steeds meer gebied in handen. Maandag werd de macht in Mekele, de hoofdstad van deelstaat Tigray, overgenomen van de interim-regering die de federale overheid had ingesteld.

VN-functionarissen zeggen tegen de BBC dat rebellen nu ook de stad Shire, zo'n 140 kilometer ten noordwesten van Mekele, hebben ingenomen. Het gebied werd eerder gecontroleerd door troepen uit Eritrea die het Ethiopische leger steunen, maar die hadden de stad al verlaten.

Staat-het-vuren

De regering kondigde maandag eenzijdig een staakt-het-vuren af in Tigray, waar sinds november vorig jaar een zware strijd woedt tussen de regering en de rebellen. Volgens de regering moet de wapenstilstand ervoor zorgen dat boeren hun land weer kunnen verbouwen en dat hulporganisaties toegang krijgen tot de regio, die ook wordt geteisterd door hongersnood.

De rebellen noemen die eenzijdig uitgeroepen wapenstilstand in een interview met persbureau AP "een zieke grap". Volgens hen is het juist de regering die humanitaire hulp in het gebied heeft geweigerd. Ze zijn vastbesloten het hele gebied in te nemen en regeringstroepen en Eritrese militairen te verdrijven.

Er zijn zeker duizenden doden gevallen door de bloedige strijd. Meer dan twee miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen en naar schatting 350.000 mensen lijden honger.

Tigray was lang niet toegankelijke voor journalisten, maar correspondent Elles van Gelder kreeg deze maand toch toegang tot de regio: