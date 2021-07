VN aan rebellen Tigray: steun onmiddellijk het staakt-het-vuren

De VN heeft milities van het Tigray People's Liberation Front (TPLF) opgeroepen om "onmiddellijk en definitief" het staakt-het-vuren te steunen dat de Ethiopische regering afgelopen week eenzijdig heeft afgekondigd in Tigray, een regio in het noorden van het land.

Ondersecretaris-generaal van de VN Rosemary DiCarlo zegt dat het staakt-het-vuren moet worden nageleefd, zodat hulp de bevolking van de door oorlog getroffen regio kan bereiken. "Alle partijen moeten zorgen voor een veilige doorgang van humanitaire hulpverleners voor de voortdurende levering van voorraden", zei ze tijdens een openbare vergadering van de Veiligheidsraad.

De wapenstilstand werd maandag met onmiddellijke ingang afgekondigd. De regering van Ethiopië zegt dat het bestand ertoe moet leiden dat boeren hun land weer kunnen bewerken en hulporganisaties toegang krijgen tot de regio. Het bestand zou zeker tot september moeten duren.

De TPLF-strijders noemden het eenzijdig uitroepen van het staakt-het-vuren om hulp toe te laten "een zieke grap", omdat het volgens hen juist de regering is die eerder humanitaire hulp heeft geweigerd.

400.000 mensen lijden honger

Ruim 400.000 mensen zijn door het conflict getroffen door hongersnood, zegt de VN. Door het oorlogsgeweld komt de hulpverlening traag op gang, waardoor nog eens 1,8 miljoen mensen risico lopen honger te lijden.

De VN-bijeenkomst was aangevraagd door de Verenigde Staten, Ierland en Groot-Brittannië. Afrikaanse leden van de Veiligheidsraad, waaronder Ethiopië zelf, waren in eerste instantie tegen de vergadering. Zij zien het Tigray-conflict als een interne aangelegenheid en vinden dat de Afrikaanse Unie zich ermee moet bemoeien. Na onderhandelingen gingen de Afrikaanse landen toch akkoord met een vergadering in de Veiligheidsraad.

Tigray was lang niet toegankelijke voor journalisten, maar correspondent Elles van Gelder kreeg deze maand toch toegang tot de regio: