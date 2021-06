'Tientallen doden bij luchtaanval op markt Tigray'

Bij een luchtaanval op een drukke markt in Togoga, in de regio Tigray in Ethiopië, zijn gisteren volgens hulpverleners tientallen mensen om het leven gekomen. Een arts in de hoofdstad Mekele, zo'n 60 kilometer verderop, die ooggetuigen heeft gesproken, zegt zelfs dat er meer dan tachtig burgerdoden zijn.

Gewonde patiënten die het ziekenhuis in Mekele wisten te bereiken, vertelden dat een vliegtuig een bom op de markt heeft laten vallen. Onder die patiënten zijn een tweejarige peuter en een kind van zes.

Hulp tegengehouden

Er zijn berichten dat medische teams, die hulp wilden verlenen aan de gewonden, door militairen zijn teruggestuurd. Enkele artsen en verplegers wisten via een andere weg de markt toch te bereiken. Een ambulance die een gewonde baby vervoerde, zou twee uur lang zijn geblokkeerd. De baby stierf onderweg.

In het noorden van Ethiopië wordt sinds november gevochten tussen het leger en rebellen. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen, de humanitaire situatie is zeer ernstig. Er dreigt een grote hongersnood.