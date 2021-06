Zullen verkiezingen een einde maken aan de verscheurdheid van Ethiopië?

Onder het vorige bewind van de in 1991 aan de macht gekomen premier Meles Zenawi werd Ethiopië opgedeeld in deelstaten, die waren samengesteld op etnische basis. Nergens in Afrika bestaat zo'n etnisch federalisme. De meeste politieke partijen waren dus etnische partijen, buiten hun deelstaten hadden ze geen invloed.

De door Abiy Ahmed opgerichte Welvaartspartij is de enige die multi-etnisch is. Op nationaal niveau is zijn enige concurrent de Ethiopian Citizens for Social Justice (Ezema) van Berhanu Nega. In totaal doen er veertig partijen mee. In drie regio's kan door geweld niet worden gestemd en ook in kiesdistricten elders is het te onveilig. Daar hoopt de Kiescommissie over drie maanden alsnog verkiezingen te kunnen houden.

Honger als wapen

Wat Abiy Ahmed met zijn electorale overwinning gaat doen zal bepalen of Ethiopië verder wegzakt in geweld of dat de euforie over hem weer opbloeit en er alsnog aan een nieuw begin kan worden gewerkt. De oorlog in Tigray is een slecht voorteken. De militaire interventie om de opstandige Tigrese leiders te onttronen, is uitgelopen op een humanitaire ramp.

Zowel het regeringsleger als de Eritrese strijdkrachten die Abiy Ahmed binnen de grenzen toeliet, worden door de Verenigde Naties beschuldigd van het inzetten van honger als wapen. De militaire operatie heeft alles weg van een strafexpeditie tegen alle Tigreeërs. Tolerantie en dialoog, de beloftes van Abiy Ahmed van drie jaar geleden, zijn in Tigray door etnische polarisatie ten onder gegaan.