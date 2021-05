VS stelt sancties in tegen betrokken partijen bij oorlog in Tigray

Er is sinds november een oorlog gaande in Tigray, een regio in Noord-Ethiopië die grenst aan Eritrea. Premier Abiy Ahmed liet zijn leger de regio binnenvallen, om een eind te maken aan een opstand van het Tigray People's Liberation Front (TPLF), dat voor Abiy jarenlang de macht had in Ethiopië.

Ook Eritrea raakte bij het conflict betrokken omdat het TPLF raketten afschoot op het buurland. Het TPLF was tegen de vrede die premier Abiy sloot met Eritrea in 2019. De Eritrese troepen hebben zich, in tegenstelling tot wat eerder is afgesproken, nog niet teruggetrokken.

Volgens de Verenigde Naties hebben mogelijk alle partijen oorlogsmisdaden gepleegd. Zo zouden Ethiopië, Eritrea en het TPLF zich schuldig hebben gemaakt aan etnische zuiveringen en massamoorden. Honderdduizenden Tigreeërs zijn door het geweld op de vlucht geslagen. Er zijn duizenden doden gevallen.