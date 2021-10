Ethiopische premier krijgt tweede termijn, grootste uitdaging is stoppen oorlog

Premier Abiy Ahmed van Ethiopië is beëdigd voor een tweede termijn van vijf jaar. Zijn Prosperity Party won in juli met een grote meerderheid de parlementsverkiezingen en daarmee was zijn nieuwe termijn al verzekerd.

De oppositie had kritiek op het verloop van de verkiezingen, maar volgens onafhankelijke waarnemers verliepen ze beter dan eerdere edities.

De grootste uitdaging voor Abiy is het stoppen van de burgeroorlog in zijn land, die al bijna een jaar woedt. Die begon als een conflict tussen de machthebbers in de deelstaat Tigray en de nationale regering, maar inmiddels heeft de oorlog zich uitgebreid naar andere delen van Ethiopië.

Honderdduizenden lijden honger

Volgens de VN is er een "ongekende" hongersnood in Tigray: honderdduizenden mensen hebben gebrek aan voedsel. De VN denkt dat Ethiopië de toegang tot Tigray bewust blokkeert en voedsel inzet als wapen, maar dat ontkent de regering.

Premier Abiy zegt dat de kwestie-Tigray een interne aangelegenheid is en dat het buitenland zich er niet mee moet bemoeien. Daarom heeft hij onlangs zeven humanitaire VN-medewerkers het land uit gezet.

Abiy won in 2019 nog de Nobelprijs voor de Vrede, omdat hij toenadering zocht tot buurland Eritrea en zich inzette voor vrede in de regio. Maar inmiddels raakt de premier steeds meer geïsoleerd. Bij zijn beëdiging vandaag waren de leiders van slechts vier Afrikaanse landen aanwezig.