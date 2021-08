Oproep tot oplossing oorlog Ethiopië: 'Land kan zich geen verdere verwoesting veroorloven'

Het conflict heeft zijn wortels in 2018. De politieke partij van Tigray, de TPLF, domineerde bijna dertig jaar lang met zeer harde hand de politiek in Ethiopië totdat ze in 2018 aan de kant werden geschoven en Abiy Ahmed premier werd. De TPLF trok zich in Tigray terug en de spanningen tussen de TPLF en de centrale regering liepen op. Het escaleerde toen de TPLF in november 2020 een Ethiopische legerbasis aanviel in Tigray.

Sindsdien woedt er een oorlog met aan de ene kant de rebellen van de TPLF, ook wel de Tigrese Defensiestrijdkrachten (TDF) genoemd, en aan de andere kant het Ethiopische federale leger, gesteund door troepen uit het buurland Eritrea en milities uit de naburige regio Amhara.

Mensenrechtenschendingen

Sinds het begin gaat de oorlog gepaard met grove mensenrechtenschendingen door alle partijen. Er zijn talloze getuigenissen van Ethiopische en met name Eritrese troepen die plunderend, moordend en verkrachtend door Tigray zijn getrokken en burgerslachtoffers hebben gemaakt.

Eind juni was er een grote omwenteling in het conflict toen de TPLF het grootste deel van Tigray terugnam. De Ethiopische regering kondigde eenzijdig een staakt-het-vuren af. De TDF-strijders zetten hun opmars voort en trokken de naburige regio's Afar en Amhara in.

Een politieke oplossing is nog ver weg. Een belangrijk struikelblok is dat Amhaarse milities nog steeds controle hebben over een deel van het westen van Tigray. Dat stuk wil de TPLF terug. Maar de Amharen zeggen dat de TPLF het land lang geleden van Amhara heeft afgepakt. Ze zullen niet zomaar gewonnen geven.