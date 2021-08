Rebellen veroveren Ethiopische stad op werelderfgoedlijst

Rebellen in de Ethiopische deelstaat Tigray hebben de stad Lalibela veroverd. De rotskerken in die stad staan op de Unesco-werelderfgoedlijst, en gelden als belangrijke heilige plek voor christenen.

Er zou niet zijn geschoten door de rebellen, maar inwoners van Lalibela zijn wel gevlucht, zegt de plaatsvervangend burgemeester tegen BBC. Hij is bezorgd over de elf kerken in de stad. Die zijn in de 12e en 13e eeuw gebouwd en in 1987 door Unesco als werelderfgoed aangemerkt. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken riep de rebellen op om het erfgoed te respecteren.

In Tigray is onrustig sinds november , toen er oorlog uitbrak tussen de Ethiopische regering en de rebellen, het Tigray People's Liberation Front (TPLF). "Eind juni is er een grote omslag geweest in deze oorlog," vertelt Afrika-correspondent Elles van Gelder. "De Tigrese Defensiestrijdkrachten, de milities van de TPLF, hebben toen de regionale hoofdstad van Tigray, Mekelle, ingenomen. Sindsdien zijn ze opgerukt, ook buiten de grenzen van Tigray wordt nu gevochten, in de naburige regio's Amhara, waar Lalibela ligt, en Afar. Daarmee is het conflict aan het escaleren."

Een delegatie van de Verenigde Naties bezocht Ethiopië deze week en luidde de alarmbel over de uitbreiding van het conflict. "Alle kanten zijn nieuwe troepen aan het mobiliseren en er lijkt geen uitzicht op een oplossing", zegt Van Gelder.

Hulpverleners tegengehouden

Het conflict heeft tot een grote humanitaire crisis geleid. 5,2 miljoen mensen hebben hulp nodig en er heerst op grote schaal hongersnood. Hulpverleners komen het gebied amper binnen.

Lange tijd stond een hulpkonvooi van het Wereldvoedselprogramma (WFP) vast omdat het niet werd doorgelaten, maar eergisteren bereikten 175 vrachtwagens met hulpgoederen toch het gebied. Een druppel op de gloeiende plaat, zegt het WFP.

Er zouden honderd vrachtwagens per dag nodig zijn om genoeg hulp te kunnen bieden. De teams van Artsen zonder Grenzen zijn vorige maand uit drie steden in Tigray vertrokken, na de moord op drie hulpverleners.

Tigray was lang niet toegankelijk voor journalisten, maar correspondent Elles van Gelder kon twee maanden geleden een reportage maken in de regio: