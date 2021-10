Wekdienst 11/10: Uitspraak zaak-Wiersum • Klimaatprotest Extinction Rebellion

Maar eerst het weer: In de ochtend is er kans op een zeer lokale bui. In de middag komen wat meer buien voor en is er soms wat ruimte voor de zon. De temperatuur stijgt naar 14 of 15 graden en er waait een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de avond volgen vanuit het noorden wat meer regenbuien, die in de nacht naar het zuiden trekken. Het koelt dan af naar 7 of 8 graden.