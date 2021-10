Londense politie stopt onderzoek misbruikzaak prins Andrew

De Londense politie stopt het onderzoek in de misbruikzaak waar de Britse prins Andrew en de overleden Amerikaanse zakenman Jeffrey Epstein bij betrokken zijn. Waarom dat gebeurt is niet bekendgemaakt: in augustus liet een woordvoerder van de politie weten dat in de zaak wordt gekeken naar het bewijs, maar ook naar of het Verenigd Koninkrijk juridisch de juiste plaats is voor een rechtszaak.

In de zaak is Andrew aangeklaagd door de Amerikaanse Virginia Giuffre, die zegt dat ze op 17-jarige leeftijd is gedwongen om seks te hebben met de Britse prins. Dat zou onder meer zijn gebeurd in Londen en op het landgoed van Epstein in de Verenigde Staten. De prins heeft altijd ontkend dat hij seks heeft gehad met Giuffre.

Volgens Britse media heeft de Metropolitan Police, de politie in Londen, besloten het onderzoek te stoppen na gesprekken met Giuffre en het bestuderen van documenten. Het is onduidelijk of de politie een formele verklaring van Giuffre heeft afgenomen.

De politie heeft verder laten weten dat de beoordeling van de zaak is afgerond en dat men zal blijven samenwerken met andere instanties die het onderzoek leiden naar zaken rondom Jeffrey Epstein.

Ook Epstein zou Giuffre hebben misbruikt. De zakenman werd in 2019 dood aangetroffen in zijn cel. Hij was opgepakt op verdenking van grootschalig misbruik van minderjarige vrouwen.