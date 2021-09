Prins Andrew gedagvaard in misbruikzaak

De Britse prins Andrew heeft zijn dagvaarding ontvangen in de misbruikzaak tegen hem. Dat zeggen de advocaten van Virginia Giuffre, de vrouw die verklaart dat ze is misbruikt door de prins toen ze 17 was.

Volgens Giuffre is het misbruik gebeurd op aandringen van zakenman Jeffrey Epstein en onder meer op diens landgoed in New York. Andrew was destijds een vriend van Epstein. Zelf ontkent hij de aantijgingen van misbruik.

Dagvaarding geweigerd

Giuffre's advocaten zeggen dat de documenten op 27 augustus zijn afgeleverd bij hem thuis in Windsor. Een medewerker van het advocatenteam zou een dag eerder ook al hebben geprobeerd om de dagvaarding af te geven aan de prins. Maar toen weigerde Andrews beveiliging de documenten in ontvangst te nemen.

Een dag later werd er nog een poging gedaan. Toen lukte het om de documenten af te geven aan de politieagenten die bij het toegangshek stonden. Volgens Giuffre's advocaten volstaat dat.

Andrew zou op dit moment op het koninklijke landgoed Balmoral in Schotland zijn. Zijn woordvoerder heeft tegen de BBC gezegd dat hij niet wil reageren op de laatste ontwikkelingen.

Zaak kan doorgaan

Nu prins Andrew de dagvaarding heeft ontvangen, kan de zaak tegen hem doorgaan. Giuffre heeft de beschuldigingen tegen de 61-jarige prins al eerder geuit, maar zette vorige maand daadwerkelijk juridische stappen tegen hem.

De zoon van koningin Elizabeth wordt niet strafrechtelijk vervolgd door de Amerikaanse justitie. Giuffre stapte zelf naar de rechter en eist een schadevergoeding van de prins.