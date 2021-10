Rechter doet uitspraak in zaak-Wiersum, levenslang geëist

De rechtbank in Amsterdam doet vanaf 10.00 uur uitspraak in de zaak over de moord op Derk Wiersum. De advocaat werd in september 2019 op 44-jarige leeftijd doodgeschoten voor zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert. Tegen twee mannen, Giërmo B. (37) uit Almere en Moreno B. (32) uit Rotterdam, is levenslang geëist.

De een zou bij de liquidatie de vluchtauto hebben gereden, de ander zou de schutter zijn geweest. Er zijn volgens het Openbaar Ministerie sterke aanwijzingen dat Moreno B. de schutter was, al staat dat niet vast. Omdat er "een bewuste en nauwe samenwerking" was tussen de twee, zijn beiden volgens het OM even verantwoordelijk voor de "gerichte aanslag" op Wiersum.

Het OM gaat ervan uit dat Wiersum om het leven is gebracht omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond, die zeer belastende verklaringen heeft afgelegd in het Marengo-proces tegen de criminele organisatie van Ridouan Taghi.

Vlak voordat de inhoudelijke behandeling van de zaak begon, werd ook een aanslag gepleegd op Peter R. de Vries. Die fungeerde als vertrouwenspersoon van dezelfde kroongetuige. De Vries stierf negen dagen later.

Zwijgrecht

De verdachten hebben nooit iets willen zeggen over de moord op Derk Wiersum. Tijdens het proces beriepen zij zich herhaaldelijk op hun zwijgrecht. Wie de opdracht voor de moord gaf, is dan ook nooit vastgesteld. Beide verdachten ontkennen de moord te hebben gepleegd en hielden verder hun mond.

Toch is het OM ervan overtuigd dat zij de daders zijn. Het dna van de mannen zat in gestolen auto's die bij de moord en bij voorverkenningen zijn gebruikt. Ook waren telefoons die ze zouden hebben gebruikt steeds in de buurt van het huis van Wiersum en hadden ze na de moord opeens veel geld.

Maar volgens de advocaten van Giërmo B. en Moreno B. hangen de verdenkingen van aannames aan elkaar en is er geen bewijs dat de twee de moord hebben gepleegd.

De zaak tegen een derde verdachte, Anouar T., wordt later behandeld. Hij is een neef van Ridouan Taghi en zou de gestolen auto's hebben geleverd die bij de liquidatie zijn gebruikt.

Impact

De moord op Wiersum werd ervaren als een "aanval op de rechtsstaat". Sommige advocaten begonnen zich af te vragen of het nog wel veilig was om kroongetuigen bij te staan, een angst die werd versterkt door de moord op de onschuldige broer van Nabil B. een jaar daarvoor. Ook bracht de wijze waarop Wiersum werd vermoord geschokte reacties teweeg. Dat gebeurde op klaarlichte dag in de straat van zijn gezinswoning.

Minister van Justitie Ferd Grapperhaus nam na de aanslag extra maatregelen voor de beveiliging van advocaten, rechters en het OM.