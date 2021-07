Verdachten moord Derk Wiersum zwijgen voor de rechter

De twee mannen die verdacht worden van de moord op advocaat Derk Wiersum, wilden daar vandaag in de rechtszaal niets over zeggen. Zij beriepen zich herhaaldelijk op hun zwijgrecht bij de behandeling van de zaak in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol.

De veiligheidsmaatregelen waren scherper dan anders vanwege de aanslag op misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Zowel Wiersum als De Vries was betrokken bij het Marengo-proces tegen de groep rond Ridouan Taghi. De een als advocaat van de kroongetuige, de ander als diens adviseur. Vanochtend was er daarom veel politie rond de rechtbank.

Verdachten Giërmo B. (37) uit Almere en Moreno B. (32) uit Rotterdam worden door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor de moord op Wiersum op 18 september 2019. Hun dna zat in gestolen auto's die bij de moord en tijdens voorverkenningen zouden zijn gebruikt. Ook waren hun telefoons volgens het OM steeds in de buurt van het huis van Wiersum. De advocaat werd bij zijn woning in Amsterdam doodgeschoten.

Bewakingsbeelden

Vandaag liet de rechtbank bewakingsbeelden zien, waarop de schietpartij heel in de verte te zien was. Ook was de auto in beeld waar de verdachten in zouden hebben gereden. Verder toonden camerabeelden hoe een van de schutters na afloop wegrende. Volgens een getuige ging aan de schietpartij een woordenwisseling vooraf tussen Wiersum en zijn belager.

De verdachten hebben eerder ontkend iets met de moord te maken te hebben. Vandaag wilden ze niet meer op de beschuldigingen reageren. "Ik ben niet tot antwoorden verplicht", aldus Moreno B., die wordt beschouwd als mogelijke schutter.

Wie was advocaat Derk Wiersum?