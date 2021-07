OM eist levenslang tegen verdachten van de moord op Derk Wiersum

Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange gevangenisstraf geëist tegen Giërmo B. (37) uit Almere en Moreno B. (32) uit Rotterdam voor de moord op advocaat Derk Wiersum, die in september 2019 werd doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam. De eis werd uitgesproken in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

De aanklager sprak vanochtend van een "absoluut weerzinwekkende moord". "Eens temeer werd duidelijk hoe de georganiseerde criminaliteit de maatschappij ondermijnt", zei de officier van justitie. Volgens de aanklager is bewezen dat er zonder meer sprake is van een planmatig voorbereide moord. "Wiersum was niet op de verkeerde plaats op de verkeerde tijd. Wiersum was doelwit van een gerichte aanslag."

De ene verdachte was volgens het OM de schutter, de andere de chauffeur van de vluchtauto. Er zijn volgens het OM sterke aanwijzingen dat Moreno B. de schutter was, ook al staat dat volgens de officier van justitie niet vast. Maar beiden kunnen volgens het OM veroordeeld worden voor het medeplegen van de moord.

De rol van de chauffeur was even belangrijk als die van de schutter, zei de officier van justitie. Het staat volgens haar vast dat er sprake is van "een bewuste en nauwe samenwerking" tussen de twee. "Daar ligt de nadruk op en het gaat dan ook niet over over wie welke handelingen precies heeft verricht", aldus de aanklager.

Kroongetuige Nabil B.

Giërmo B. en Moreno B. worden door het Openbaar Ministerie verantwoordelijk gehouden voor de moord op Derk Wiersum, op 18 september 2019. De advocaat stond kroongetuige Nabil B. bij die in het liquidatieproces Marengo uiterst belastende verklaringen heeft afgelegd.

Het heeft er volgens de officier van justitie alle schijn van dat de moord op Wiersum te maken heeft met de deal die zijn cliënt, Nabil B., sloot met het Openbaar Ministerie over het afleggen van getuigenverklaringen tegen Ridouan Taghi.

De verdachten ontkennen iets met de schokkende moord te maken te hebben. Tijdens het proces, dat maandag begon, wilden ze geen vragen beantwoorden en beriepen zij zich herhaaldelijk op hun zwijgrecht.

Volgens de officier van justitie is "de bewijsconstructie omvangrijk, gedetailleerd en complex". De politie heeft de telefoons van de mannen uitgelezen en die waren bij de plaats delict. Ook is hun dna gevonden in de gestolen auto's en waren ze volgens justitie al weken bezig met het voorbereiden van de moord.

Volgens de verdediging van de verdachten hangen de verdenkingen van aannames aan elkaar en is er geen bewijs dat de twee de moord hebben gepleegd.