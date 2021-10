Fury slaat Wilder naar de grond en behoudt wereldtitel boksen

Tyson Fury behoudt zijn wereldtitel in de klasse zwaargewicht van de WBC. Na wisselende kansen wist hij Deontay Wilder in de elfde ronde naar de grond te krijgen.

Eerder op de avond was Fury in ronde drie zelf twee keer onderuit gegaan in Las Vegas. De bel leek daarbij de redding van de Britse bokser. In de vierde rond kwam hij sterker terug.

Beide mannen vonden daarna hun kansen, maar het was ook duidelijk dat de vermoeidheid begon toe te slaan. Toch wist Fury zijn Amerikaanse tegenstander in de touwen te krijgen met een ferme uppercut in de zevende ronde en slaagde hij er in de tiende ronde in Wilder onderuit te laten gaan.

In de elfde ronde was duidelijk dat Fury weer op stoom was gekomen, wat tot de laatste stoot leidde die een einde maakte aan het gevecht. "Als het erop aankomt, dan lever ik resultaat!", pochte hij kort na de wedstrijd op Twitter