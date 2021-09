Biden wil meer samenwerking: 'Wij zijn niet uit op nieuwe Koude Oorlog'

Het inzetten van militaire middelen moet echter een laatste redmiddel zijn. "Het mag geen antwoord zijn op ieder probleem dat we zien in de wereld. Voor het eerst in 20 jaar staat hier een leider van de VS die niet in oorlog is. In plaats van een oorlog uit het verleden te blijven voeren, richten we onze ogen op de uitdagingen van onze collectieve toekomst."

De VS zal zich meer richten op diplomatieke middelen, aldus Biden. Daarvoor worden bestaande bondgenootschappen versterkt of nieuw leven ingeblazen. De oproep tot samenwerking staat in groot contrast met zijn voorganger Donald Trump, die de VN-vergadering aangreep om globalisme te bekritiseren en zijn 'America First'-beleid te verdedigen.