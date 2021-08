Europese roep om los te komen van VS luider na Kabul

Andere prioriteiten

De VS focust zich steeds meer op Azië en de strijd met China, in plaats van op de belangen van Europa. "Afghanistan heeft laten zien dat Biden, na Trump en gedeeltelijk Obama, de vitale belangen van de VS nauwer definieert dan waar wij altijd van zijn uitgegaan", aldus De Hoop Scheffer.

Dat betekent dat Europa zichzelf moet redden in de eigen 'achtertuin': het Midden-Oosten en vooral Afrika. In de Sahelregio zijn meerdere Europese landen militair actief. Zandee: "Het idee is dat deze landen zelf de leiding kunnen nemen, of dat nou binnen de EU gebeurt of in kleinere samenwerkingen."

In de Sahel zijn geen Amerikaanse troepen, waardoor het niet aannemelijk is dat de VS of de NAVO de Europeanen daar zullen helpen. "Dat speelt denk ik ook mee in de overwegingen van Borrell en anderen: er kunnen straks allemaal andere gebieden zijn waar we het zelf moeten kunnen."