Britten weg uit Afghanistan, roepen samen met Fransen op tot VN-zone in Kabul

De laatste Britse militairen in Afghanistan hebben het land verlaten. Daarmee is na 20 jaar een einde gekomen aan de militaire aanwezigheid van de Britten in het land. Eerder op de dag vertrok de laatste Britse evacuatievlucht met burgers.

De Britten hebben sinds half augustus zo'n 15.000 mensen geëvacueerd, onder wie ruim 2100 kinderen. Volgens de bevelhebber van het Britse leger zijn vele honderden Afghanen die in aanmerking kwamen voor evacuatie in het land achtergebleven. Vrijdag sprak defensie nog van tussen de 800 en 1100 Afghanen die naar Groot-Brittannië mogen komen, maar vastzitten in het Aziatische land. Ook 100 tot 150 Britten waren toen nog niet geëvacueerd.

Veilige zone

De VS vroeg andere landen afgelopen dagen om te vertrekken uit Kabul, zodat de Amerikaanse troepen uiterlijk dinsdag weg kunnen zijn. Om er na die tijd nog voor te zorgen dat mensen veilig Afghanistan kunnen verlaten pleit de Franse president Emmanuel Macron voor een veilige zone in Kabul. Maandag dienen de Fransen en Britten daarover een voorstel in bij een spoedvergadering van de Veiligheidsraad van de VN.

"Ons resolutievoorstel heeft tot doel een veilige zone in Kabul af te bakenen, onder controle van de VN, zodat humanitaire operaties kunnen worden voortgezet", zei Macron in de Franse krant Le Journal du Dimanche.

Waarschuwing voor nieuwe aanslag

Ondertussen is de dreiging op de luchthaven opnieuw toegenomen. De Amerikaanse president Biden waarschuwde zaterdag voor een nieuwe aanslag op het vliegveld van Kabul. Volgens Amerikaanse commandanten is een aanslag binnen 24 tot 36 uur "zeer waarschijnlijk". Donderdag kwamen bij een aanslag op de luchthaven tientallen Afghanen en ook Amerikaanse militairen om het leven.

Op de luchthaven is de laatste fase van het vertrek van de Amerikaanse troepen ingegaan. Er zijn nu nog minder dan 4000 Amerikaanse militairen op het vliegveld. Dat waren er eerder deze week 5800.

Volgens de Amerikanen hebben ze sinds de val van Kabul, op 15 augustus, meer dan 100.000 mensen uit de stad weggehaald. Het is onduidelijk of daar ook de mensen bij zitten die door bondgenoten zijn opgehaald.