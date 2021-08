Kaag reist komende week af naar regio Afghanistan, 'kabinet wil zich maximaal inzetten'

Afghanistankenner Jorrit Kamminga denkt dat evacueren op korte termijn "geheel onmogelijk" is, zei hij eerder vandaag. Als er meer politieke stabiliteit komt, is de kans volgens hem groter dat er weer evacuaties plaats kunnen vinden. De komende tijd kunnen de mensen die vastzitten in Afghanistan ook op andere manieren het land verlaten dan via de lucht, zegt hij. "Dat is dan lopend of over de weg via de buurlanden."

Oud-topdiplomaat Ed Kronenburg denkt dat er meer mogelijk is als er gesprekken worden aangeknoopt met de Taliban, zei hij vandaag in het programma Nieuws en Co op NPO Radio 1. Hij pleitte ervoor om een EU-missie naar Afghanistan te sturen, met de allerbelangrijkste vertegenwoordigers: "Dan denk je aan voorzitter Charles Michel van de Europese Raad, voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en hoge vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken Josep Borrell."

Volgens Kamminga zitten er flinke risico's aan praten met de Taliban. "Ook als je al effectief zou kunnen communiceren met de juiste mensen bij de Taliban, blijft een evacuatie-operatie voor de resterende Nederlanders zonder Amerikaanse ondersteuning zeer riskant. Dan zou je vertrouwen op de belofte van de Taliban dat ze de operatie toelaten of zelfs ondersteunen."

Gisteren kwam de laatste evacuatievlucht aan op Schiphol: