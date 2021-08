Evacuaties uit Afghanistan nu onmogelijk, maar 'praat wel met Taliban'

Kamminga is negatiever over de mogelijkheden: "Wat Rutte en Kaag nu roepen is vooral politieke retoriek, gedreven door de heftige kritiek op het kabinet over de trage en relatief beperkte evacuatie." Praten met de Taliban kan, maar er zitten flinke risico's aan: "Ook als je al effectief zou kunnen communiceren met de juiste mensen bij de Taliban, blijft een evacuatie-operatie voor de resterende Nederlanders zonder Amerikaanse ondersteuning zeer riskant. Dan zou je vertrouwen op de belofte van de Taliban dat ze de operatie toelaten of zelfs ondersteunen."

Op langere termijn is er meer mogelijk, is zijn inschatting. Als er sprake is van meer politieke stabiliteit is volgens hem de kans groter dat er weer evacuaties plaats kunnen vinden. Tot die tijd zullen de mensen die vastzitten in Afghanistan af moeten wachten, al zijn er meer manieren om het land te verlaten dan alleen via de lucht.

Kamminga: "Dat is dan lopend of over de weg via de de buurlanden." Zeker als je over genoeg geld beschikt is de kans groot dat je het land kunt verlaten, zegt hij. Maar, zo waarschuwt hij ook: "Met een Nederlands paspoort loop je bij eventuele checkpoints wel weer meer risico, en is de kans ook groter om ontvoerd te worden."