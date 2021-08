Taliban nemen delen luchthaven Kabul over

De Taliban zeggen al delen van de internationale luchthaven van Kabul in handen te hebben. Op video's op sociale media laten ze zien dat ze het civiele gedeelte van het complex zijn binnengegaan.

Het Pentagon spreekt berichten tegen dat de nieuwe machthebbers in het land de controle hebben over het hele vliegveld. Het noordelijke gedeelte, waar de Amerikaanse militairen gelegerd zijn, is nog in Amerikaanse handen, benadrukt een woordvoerder van het Pentagon. Ook de poorten naar het terrein worden nog gecontroleerd door de VS.

Taliban-commandanten zeggen tegen persbureau Reuters dat ze klaar staan de macht over het hele terrein over te nemen zodra de Amerikaanse strijdkrachten weg zijn, mogelijk dit weekend al. Volgens een van hen is het grootste deel ervan al in hun handen, "op een klein stuk waar de Amerikanen zijn na".

Kwestie van uren?

De BBC schrijft op basis van bronnen dat het wel eens een kwestie van uren kan zijn voordat de laatste Amerikanen zijn vertrokken. Een correspondent ter plekke meldt dat de Amerikanen en Britten er hun aanwezigheid al aan het afbouwen zijn. Eerder deze week waren er nog zo'n 5000 westerse militairen op het terrein.

De Amerikanen zouden tot op het laatste moment nog willen proberen Afghanen weg te krijgen uit het land. Deadline daarvoor is 31 augustus, de datum dat president Biden heeft beloofd alle troepen uit het land te hebben. De Taliban hebben gewaarschuwd dat de VS daarvan niet mag afwijken.

Nederlandse ambassadeur teruggehaald

Gisteravond kwam de laatste groep Nederlanders die het land heeft verlaten aan op Schiphol. Daaronder waren de ambassadeur Wijgers, het ambassadepersoneel en Nederlandse militairen. Het werk van de ambassade wordt voorlopig vanuit Den Haag gedaan, wel is er nog een consulair team in de regio.

Ook blijft er tot 31 augustus een militair vliegtuig van Nederland in de regio stand-by staan, voor het geval er onverwacht toch nog extra personen vanuit Kabul moeten worden geëvacueerd.

Net als Nederland hebben de meeste andere NAVO-landen inmiddels hun evacuatievluchten gestaakt. De VS maakte eerder bekend dat er in zo'n twee weken tijd ruim 110.000 personen zijn overgevlogen.

Verschillende landen hebben al gezegd ook na het verlopen van de deadline contact te willen houden met het Taliban-regime om nog mensen te kunnen evacueren als dat nodig is.