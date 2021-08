VS voert aanval uit op Afghaanse tak van IS

De VS heeft in Afghanistan een aanval uitgevoerd op de tak van Islamitische Staat in het land. Volgens het Pentagon is daarbij de IS-leider die het doelwit was omgekomen. De actie is een vergelding voor de aanslag op de luchthaven van Kabul, afgelopen donderdag.

De drone-aaval werd uitgevoerd in de oostelijke provincie Nangahar. Details over wie het doelwit was en hoe deze persoon betrokken was bij de aanslag in Kabul zijn nog niet bekendgemaakt. Volgens het Pentagon zijn er bij de aanval geen burgerdoden gevallen, maar verdere informatie werd niet vrijgegeven.

Algemeen wordt aangenomen dat de Afghaanse tak van terreurgroep IS achter de aanslag op de luchthaven zit, IS Khorasan of IS-K. Deze moslimextremisten zijn nog radicaler dan de Taliban, die de afgelopen weken de macht in het land hebben overgenomen. Omdat IS de Taliban als afvalligen ziet, zijn de twee gezworen vijanden.

Grote bomgordel

Bij de zelfmoordaanslag op het vliegveld kwamen zeker 169 Afghanen en 13 Amerikaanse militairen om het leven. Een zelfmoordterrorist liet in de menigte buiten het vliegveld een bom afgaan, waarna de mensenmassa door anderen onder vuur werd genomen.

Bronnen in het Amerikaanse leger vertellen het persbureau AP dat de bomgordel van de dader bijzonder zwaar was: er zou ruim 10 kilo explosief materiaal zijn gebruikt. Dat is 2,5 keer de gebruikelijke hoeveelheid explosieven.

Dreiging blijft

De Amerikaanse president Biden zei gisteren in een eerste reactie al dat hij de verantwoordelijken voor de aanslag zal opjagen. "We zullen het jullie betaald zetten", zei de president. "We zullen de IS-leiders die hierachter zitten opsporen, waar ze ook zijn."

De terugtrekking van Amerikaanse troepen uit Afghanistan kon wat hem betreft gewoon doorgaan: voor vergeldingsaanvallen was volgens de president geen grote troepenmacht in het land nodig.

Het Witte Huis waarschuwt dat de dreiging van IS-K nog altijd niet is afgenomen bij de luchthaven. Ook vandaag riep de VS daarom Afghanen op weg te blijven bij de toegangspoorten rond het vliegveld.