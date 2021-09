Frankrijk spreekt van 'diplomatieke crisis' met VS en Australië om onderzeeërs

De Franse minister van Buitenlandse Zaken heeft opnieuw flink uitgehaald naar Australië en de Verenigde Staten vanwege een afgeketste miljardendeal voor Franse onderzeeërs. In een televisie-interview beschuldigde Jean-Yves Le Drian de twee landen vanavond onder meer van minachting en leugens.

Volgens Parijs is Frankrijk in een diplomatieke crisis met de VS en Australië belandt, omdat Australië afziet van een grote aankoop van Franse onderzeeboten. In plaats daarvan gaat het land met de Verenigde Staten in zee.

Ook voor het Verenigd Koninkrijk, dat eveneens bij de deal betrokken is, had Le Drian geen goed woord over. De Britten beschuldigde hij van "consequent opportunisme". Hij wil dat de NAVO verantwoordelijkheid neemt voor de mislukte deal.

Volgens de minister heeft president Macron nog geen contact gehad met zijn Amerikaanse ambtgenoot Biden.

Le Drian sprak al eerder van "onaanvaardbaar gedrag" van de drie landen. Parijs kondigde gisteren aan dat de ambassadeurs uit de VS en Australië zijn teruggeroepen voor overleg. Het is volgens de minister de eerste keer dat Frankrijk daartoe overgaat. "Dit geeft aan hoe hoog de crisis tussen onze landen is opgelopen", zei Le Drian, verwijzend naar de VS. "Er is sprake geweest van huichelarij, minachting en leugens. Zo kun je je in een samenwerkingsverband niet opstellen."

Bij zijn plotselinge vertrek uit Australië kon de Franse ambassadeur zijn afschuw niet verbergen: