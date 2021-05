Concerns waarschuwen Brazilië om ontbossing: bezorgd burgerschap of stoere praat?

Het Nederlands-Belgische bedrijf laat in een reactie weten de open brief "vanuit bezorgd burgerschap" te hebben ondertekend. Al jaren zet Ahold Delhaize zich met partners in tegen ontbossing, zegt de woordvoerder. "Maar we zien te weinig progressie."

'Stoere woorden Ahold'

Milieuorganisatie Mighty Earth reageer sceptisch op de brief. Het is goed dat het concern zich uitspreekt tegen ontbossing, zegt Wouter Kolk namens de organisatie, maar hij vreest dat het daarbij blijft. "Het zijn wederom stoere woorden van Ahold Delhaize en andere supermarkten. Maar ook zonder die ene wet gaat de ontbossing door. Helaas is de enige taal die Braziliaanse regering en multinationals achter die ontbossing kennen daadwerkelijke actie."

Kolk vindt dat het moederbedrijf van Albert Heijn geen zaken meer moet doen met spelers die medeplichtig zijn aan de grootschalige houtkap in het Amazonegebied. Ahold Delhaize stelt dat het "op dit moment geen enkel product uit het Amazonegebied haalt". "Geen soja en ook geen rundvlees."

Mixen van grondstoffen

Tegelijkertijd geeft het bedrijf aan dat het een complexe keten is. "In bijna alle producten die je eet of gebruikt zitten grondstoffen gemixt. Zaak is om de hele keten transparanter te maken en de herkomst te achterhalen, maar dat is niet altijd mogelijk", zegt de woordvoerder.

Volgens Kolk draagt het Nederlandse concern wel degelijk bij aan ontbossing. Albert Heijn verdiende naar schatting jaarlijks 40 miljoen euro aan uit Brazilië geïmporteerde sojabonen, stelde Greenpeace Nederland in oktober vorig jaar na onderzoek

Nederland en ontbossing

Nederland staat in de top-5 van Europese landen die bijdragen aan ontbossing, concludeerde het Wereld Natuur Fonds onlangs in een rapport. Dat komt volgens de milieuorganisatie vooral door onze soja-import. Deze bonen worden geïmporteerd als voer voor de omvangrijke veestapel in Nederland.

Overigens was in het WNF-rapport geen rekening gehouden met doorvoer naar andere landen. Volgens de Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie wordt in ons land jaarlijks uiteindelijk 2 miljoen kilo soja gebruikt voor dierenvoer.