De Jonge: geen coronapas op terras, maar wel voor de wc binnen

Mensen die op een terras zitten moeten vanaf komend weekend hun coronatoegangsbewijs laten zien als ze binnen naar de wc willen. Dat zegt demissionair minister De Jonge. Volgens hem is dat de consequentie van de wens van de Tweede Kamer om de coronapas niet verplicht te stellen voor terrasbezoekers.

Een Kamermeerderheid ging vorige week akkoord met de invoering van de coronapas in onder meer de horeca. Gevaccineerde en negatief geteste mensen kunnen daarmee op plekken naar binnen waar de anderhalve meter niet geldt.

Maar de Kamer dwong af dat er een uitzondering zou worden gemaakt voor terrassen. De Kamer is ervan overtuigd dat het coronavirus in de buitenlucht zich veel minder verspreidt en vreest problemen met het verminderen van het draagvlak onder de bevolking voor de coronamaatregelen.

Dixi naast de tafels

Het kabinet liet al direct weten geen voorstander te zijn. Premier Rutte noemde het onverstandig om het coronatoegangsbewijs niet op het terras te laten gelden. Volgens de premier moeten terrasgasten toch naar binnen voor de wc of om af te rekenen. "Het kan ook gaan regenen en dan gaat iedereen opeens naar binnen," zo zei hij in het debat.

De praktische uitwerking kwam toen niet aan bod, maar nu dus wel. "Als je naar het toilet wil, moet je de QR-code alsnog laten zien", zei De Jonge. Dat is onhandig, erkende de minister, maar "de Kamer is de baas, wij volgen die overweging". De Jonge droeg nog wel een oplossing aan voor horecaondernemers: "Je kan een dixi naast de terrastafels neerzetten".

Het verplichte coronatoegangsbewijs gaat komende zaterdag in bij de horeca, evenementen, festivals, concerten en professionele sportwedstrijden. Het is ook vereist bij een bezoek aan kunst- en cultuurinstellingen, zoals bioscopen en theaters. Bij een afhaalrestaurant is de coronapas niet nodig.