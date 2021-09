Verplicht coronatoegangsbewijs gaat door, geen QR-code op terras

Veel kritische partijen vinden dat niet-gevaccineerden veel te veel gedwongen worden om zich in te laten vaccineren. De Tweede Kamer heeft zich al maanden geleden uitgesproken tegen verplichte inenting. Regeringspartij ChristenUnie vreest voor een tweedeling in de samenleving. De PVV vindt maatregelen helemaal niet meer nodig. PVV-leider Wilders noemt de maatregel onnodig en illegaal.

Minister De Jonge van Volksgezondheid is het hier pertinent niet mee eens. De invoering van het coronatoegangsbewijs is volgens hem de enige manier om andere maatregelen, zoals de anderhalvemeterregel los te laten. "Als we dit niet doen, lopen de ziekenhuizen straks weer vol", aldus De Jonge.

Buitenlucht

De Kamer stemde er donderdagavond dan toch mee in, maar wist wel één uitzondering te regelen. Op terrassen hoeft het niet. De Kamer vindt dat het coronavirus in de buitenlucht zich veel minder verspreidt en vreest problemen met het verminderen van het draagvlak onder de bevolking.

Premier Rutte vindt het onverstandig om de coronatoegangsbewijs niet op het terras te laten gelden. Volgens de premier moeten terrasgasten toch naar binnen voor de wc of om af te rekenen. "Het kan ook gaan regenen en dan gaat iedereen opeens naar binnen," zo zei hij in het debat.

Maar uiteindelijk zal het kabinet zich neerleggen bij de wens van de Tweede Kamer.