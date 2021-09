Anderhalvemeterregel en thuiswerkadvies verdwijnen: dit verandert per 25 september

Verder verdwijnt de quarantaineplicht voor reizigers die terugkeren uit het buitenland. Vanaf 22 september hoeven gevaccineerde reizigers uit de VS, het Verenigd Koninkrijk of andere zeer hoogrisicogebieden niet meer in quarantaine.

Mensen met een ernstige afweerstoornis krijgen binnenkort via hun arts een uitnodiging voor een derde prik met een coronavaccin. Omdat de coronavaccins nog een zeer hoge bescherming bieden tegen ernstige ziekte en sterfte door het coronavirus, is volgens de Gezondheidsraad een boostervaccinatie voor de algemene bevolking nu nog niet nodig.

Minister De Jonge wil ook kijken of er een wetswijziging doorgevoerd kan worden, waarmee de coronatoegangspas in de zorg ingezet kan worden. Volgens hem hebben werkgevers hierom gevraagd.

Het kabinet heeft nog niet besloten om de pas in de zorg daadwerkelijk in te zetten, maar ziet dit wel als mogelijkheid. De Jonge wil zorginstellingen er niet toe verplichten om de pas te gebruiken.