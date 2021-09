Discotheken en nachtclubs vanaf 25 september tot middernacht open

Discotheken en nachtclubs mogen vanaf 25 september net als de andere horecagelegenheden tot middernacht open. Dat melden bronnen rond het kabinet. Voor de discotheken en nachtclubs gelden dezelfde regels als voor de hele horeca, dus bezoekers hebben een coronatoegangsbewijs nodig.

Verder maakt het kabinet vanavond bij de coronapersconferentie bekend dat niet meer hele klassen in quarantaine hoeven bij een besmetting van een leerling. En op scholen hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden. In het openbaar vervoer en in taxi's blijven ze nog wel verplicht.

Gisteren werd al bekend dat evenementen binnen zonder vaste zitplaatsen, zoals popconcerten, vanaf 25 september zijn toegestaan. Voorwaarde is wel dat hooguit 75 procent van de zaalcapaciteit wordt gebruikt en dat bezoekers een bewijs kunnen laten zien waaruit blijkt dat ze gevaccineerd zijn, onlangs negatief getest of hersteld van covid-19.

Over de coronapas heeft het kabinet nog geen einddatum afgesproken, een nieuw weegmoment is waarschijnlijk over een maand.

Het persmoment van vanavond markeert anderhalf jaar aan coronapersconferenties en -maatregelen in onder andere het onderwijs. Test in onderstaande NOS op 3-special of jij nog weet wanneer welk besluit werd genomen: