Eerst een coronapas en daarna terug naar normaal: 'Na de winter balans opmaken'

Vanaf 25 september hoeven we geen anderhalve meter afstand meer te houden, maar dat kan niet zonder een coronatoegangsbewijs, zegt kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning tegen de NOS. "Dit is echt gericht op het beheersbaar houden van het aantal infecties en het voorkomen van een enorme opleving, omdat je op drukke plekken veel besmettingen krijgt."

Op veel meer plekken dan nu moet daarom een coronatoegangsbewijs worden getoond, zoals in de horeca, de bioscoop en het theater. Bruijning zegt dat een groot deel van de bevolking inmiddels beschermd is, maar een deel ook niet. "Als die mensen allemaal tegelijk ziek worden, dan hebben we opnieuw een probleem in de zorg met een tekort aan IC-bedden."

Volgens de epidemioloog kun je niet met zekerheid zeggen dat de kleine twee miljoen mensen die niet beschermd zijn een te kleine groep vormen om een nieuwe opleving van het virus te vrezen. "Als je nu de maatregelen zou loslaten, kan het zijn dat je op een goede manier de winter doorkomt. Maar er is ook echt een reëel risico dat dat niet zo is, dus dan zou je iets van maatregelen in stand moeten houden."

Donkerste maanden van het jaar

Hier verwijst Bruijning ook naar de grote corona-uitbraken rond festivals in juli. Het afschaffen van de anderhalvemetermaatregel staat hier dan weer tegenover. "Die geldt voor iedereen, ongeacht of je nu beschermd bent of niet. Het is ook zo dat deze regel geen rekening houdt met de setting waar iemand zich bevindt. De maatregel met de coronapas doet dat wel, die is er voor die plekken waar veel mensen samenkomen".

Mensen die niet zijn gevaccineerd moeten dus eind deze maand meer doen om toegang te krijgen tot drukke plekken. "Ze moeten een testbewijs kunnen laten zien of ze moeten de infectie doormaken, maar dat onderscheid gaat er komen."

Bruijing zegt te hopen dat hierna geen nieuwe maatregelen meer nodig zijn. "Dit komende winterseizoen moeten we nog voorzichtig zijn. De coronapas gaat helpen, maar het uiteindelijke doel is dat we van deze maatregelen inclusief pas af gaan komen." Wanneer dat precies zal zijn, kan Bruijning niet zeggen. "Na de donkerste maanden van het jaar kun je opnieuw de balans opmaken."