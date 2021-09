Horeca verbolgen over uitgelekte coronaplannen: 'gekkenwerk'

De horecabranche reageert teleurgesteld en boos op de uitgelekte coronaplannen van het kabinet. Volgens bronnen wordt per 25 september de 1,5-meterregel losgelaten, maar blijven er beperkte openingstijden voor de horeca én moeten bezoekers voortaan hun CoronaCheck-app laten zien bij horeca, bioscoop en theater.

"Weer blijft de horeca het zwaarst getroffen", reageert ondernemersvereniging Koninklijke Horeca Nederland. "Waar heel Nederland feitelijk al afscheid genomen heeft van de 1,5 meter samenleving, verzwaart het kabinet de regels voor de horeca."

KHN zegt met ongeloof kennis te hebben genomen van de voorgenomen plannen en stelt dat verreweg de meeste besmettingen juist in thuissituaties of op school gebeuren. De branchevereniging wijst erop dat de vaccinatiegraad rond de 85 procent lijkt uit te komen en vraagt zich af welke horecarestricties dan nog nodig zijn.

'Gekkenwerk'

"Dit is wat mij betreft niet meer te begrijpen", zegt nachtclubeigenaar Jeroen van Broekhoven namens Belangenvereniging Nachtbelang. "Je houdt de beperkte sluitingstijden en moet nu ook de coronapas gaan controleren, dat is gekkenwerk."

Van Broekhoven vindt dat het kabinet zijn branche financieel tegemoet moet komen, nu de horeca tussen 24.00 en 06.00 uur gesloten moet blijven. "Niet iets wat structureel te weinig en veel te laat wordt overgemaakt. Ik heb twee collega's die nog op steun zitten te wachten."

Over de evenementenbranche, waar dit weekend tienduizenden mensen de straat voor op gingen in Unmute Us-protesten door het hele land, heeft het kabinet naar verluidt nog geen beslissingen genomen. Er wordt vandaag nog met de sector overlegd.

Openbaar vervoer

De NS reageert gelaten op de voorgenomen plannen om mondkapjes in het openbaar vervoer verplicht te houden terwijl ze in de rest van de samenleving nauwelijks nog gebruikt worden. Een week geleden zei NS-topvrouw Rintel dat de mondkapjesplicht tot lastige situaties in treinen leidt en niet lang houdbaar meer is.

"Als de coronacijfers ertoe nopen dat het mondkapje langer verplicht moet blijven in de trein, dan hebben wij daar uiteraard begrip voor", reageert een woordvoerder nu. "Wij zijn niet voor of tegen het mondkapje, maar het gaat ons om de consistentie, met name ook op het station. Het is belangrijk dat het begrijpelijk is en blijft voor onze reizigers."

De woordvoerder verwacht niet dat handhaving van de verplichting moeilijker zal worden. "Wij spreken onze reizigers aan als zij geen mondkapje dragen en we zien dat dat in praktijk vaak voldoende is."