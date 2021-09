Unmute Us opnieuw de straat op: 'Jongeren hebben tekort aan festivals gehad'

Meer dan honderd muziekwagens en mogelijk wel tienduizenden demonstranten trekken vanmiddag door Nederland. In tien steden gaan mensen de straat op om opnieuw te demonstreren voor de heropening van de evenementensector, onder het motto 'Unmute Us'. Op dit moment is er nog geen zicht op die heropening, tot in ieder geval november.

De Amsterdamse Yira Ahne is een van de actievoerders vandaag. "Ik zie van dichtbij hoe groot de impact van het beleid van de overheid is op alle individuen die hun leven hebben gewijd aan events", zegt ze. Ahne werkt zelf niet in de sector, maar heeft wel veel vrienden die dat doen. "Ze hebben al zo veel klappen moeten doorstaan en we staan echt op de afgrond. Er moet nú een plan voor heropening gaan komen, want het alternatief is dat we straks geen events meer over hebben."

Vooral jongeren worden getroffen door de voortdurende sluiting van de evenementensector, zegt Ahne. "De sector maakt het mogelijk om jezelf te kunnen uiten in je meeste pure vorm en draagt hiermee bij aan zelfontplooiing en zelfexpressie, wat vooral voor jongere mensen een belangrijk onderdeel is van hun leven. Er wordt ruimte geboden om connecties aan te gaan met like-minded people, om je eigenlijke familie en vrienden te vinden door vergelijkbare waarden en interesses."

'De mens is een sociaal dier'

"De mens is van nature spelend en feestvierend", zo vult Peter Jan Margry aan, professor Europese etnologie aan de Universiteit van Amsterdam. "De mens is een sociaal dier. Feesten is een vorm van plezier hebben en een manier om je sociaal actief te ontplooien."

Nagenoeg anderhalf jaar lang is het niet mogelijk geweest om naar evenementen, zoals festivals en concerten, te gaan. "Ieder individu is anders, maar in zijn algemeenheid is wel te zeggen dat de jongere generatie een tekort heeft gehad aan festivals en concerten", zo zegt Margry.

Ook hoogleraar stadssociologie Beate Volker aan de Universiteit Utrecht zegt dat evenementen belangrijk zijn voor de jongere generatie. "Deze groep zit in een fase waarin ze relaties opbouwen. Ouderen daarentegen hebben al een netwerk, waardoor zij minder last hebben van het stopzetten van de evenementen."