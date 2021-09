De Jonge: samenleving weer open, maar dat gaat niet zonder 'coronapas'

Over een kleine twee weken- vanaf 25 september- hoeven we geen anderhalve meter afstand meer te houden. Morgen licht het kabinet op een persconferentie toe onder welke voorwaarden dit kan en welke versoepelingen er verder nog aankomen.

Demissionair minister De Jonge zei vandaag na Torentjesoverleg met de bij corona betrokken ministers dat hij merkt dat mensen naar versoepelingen snakken, en dat "de rek er bij velen uit is". Maar dat geldt ook voor de gezondheidszorg, zei hij, en daarom moeten de versoepelingen wel op een "verantwoorde manier" gebeuren.

De manier die het kabinet voor ogen heeft betekent volgens ingewijden in Den Haag dat er op meer plekken een coronatoegangsbewijs zal moeten worden getoond. Bijvoorbeeld in de horeca, de bioscoop en het theater.

"We staan op een moeilijk punt"

Demissionair minister De Jonge zegt het verschillende keren: hij kan nu nog niet vooruitlopen op details en de precieze uitwerking van de plannen die het kabinet morgen zal presenteren en toelichten. Maar op aanhoudende vragen van journalisten die zich na afloop van het Torentjesoverleg hebben verzameld wil hij wel uitleggen waarom volgens hem coronatoegangsbewijzen van belang zijn.

Volgens De Jonge staan we nu op een "moeilijk punt". Aan de ene kant houden mensen alle beperkingen na anderhalf jaar niet meer vol. Aan de andere kant is er de aanhoudende druk op de zorg. "Negen van de tien mensen die met corona worden opgenomen in een ziekenhuis zijn niet gevaccineerd", aldus De Jonge.

Coronatoegangsbewijzen kunnen volgens hem een belangrijke rol spelen bij het terugdringen van de besmettingen. Mogelijk spoort het ook mensen aan zich alsnog te laten vaccineren, voegt hij daaraan toe. Van dwang is daarbij volgens hem geen sprake. Het is de vraag hoe partijen in De Kamer daar tegen aankijken. Eerder nam de Kamer een motie aan van Denk die zich uitspreekt tegen vaccinatiedwang in openbare ruimten.

Kijk hier hoe de demissionair minister van Volksgezondheid het toelicht: