Vanaf 25 september weer staan bij popconcert, ook meerdaags evenement weer toegestaan

Evenementen binnen zonder vaste zitplaatsen, zoals popconcerten, mogen vanaf 25 september weer gehouden worden. Voorwaarde is wel dat hooguit 75 procent van de zaalcapaciteit wordt gebruikt en dat bezoekers een bewijs kunnen laten zien waaruit blijkt dat ze gevaccineerd zijn, onlangs negatief getest of hersteld van covid-19. Haagse bronnen melden dat het kabinet dat morgen op de persconferentie zal bekendmaken.

Nu mogen evenementen binnen alleen gehouden worden als de bezoekers een vaste zitplaats hebben en de zaal voor maximaal twee derde gevuld is.

Ook meerdaagse evenementen mogen vanaf 25 september weer gehouden worden, zowel binnen als buiten. Daar geldt als voorwaarde dat de bezoekers elke 24 uur hun 'coronapas' laten zien.

Thuiswerken als het kan

Op de persconferentie zal het kabinet ook meer bekendmaken over het geldende advies om zoveel mogelijk thuis te werken. Volgens de ingewijden wordt de slogan: Thuiswerken als het kan, op het werk wanneer het nodig is.

Het kabinet denkt nog na over het advies van OMT om schoolklassen niet meer helemaal naar huis te sturen als een van de leerlingen besmet is. Ook staat de quarantaineplicht voor reizigers die terugkeren uit het buitenland weer ter discussie. Die zou afgeschaft kunnen worden, omdat inmiddels via de coronapas duidelijk is of iemand gevaccineerd of negatief getest is.