Nachtclubs dicht om middernacht? Dan maar 'vroeg pieken'

Door het hele land staan vanaf 25 september vroege feesten in clubs en discotheken in de agenda. In het Klokgebouw in Eindhoven, een locatie waar normaal gesproken 10.000 bezoekers kunnen feesten, wordt op 25 september een dancefeest voor 7000 mensen gehouden. Vanaf 13.00 uur 's middags. Normaal heet het evenement Nachtcollege, nu is het een Dagcollege. Organisator Joost Holthuizen: "Op de dag van de persconferentie zagen we de kaartverkoop omhoogschieten en verkochten we binnen een paar uur 600 kaarten."

Hicham Laaboudi (23) is een van de feestgangers. Hij kan niet wachten: "Met duizenden mensen is het toch beter dan alleen thuis met je speakertje. Een maand geleden heb ik voor het laatst gefeest, daar ben ik speciaal voor naar Berlijn gegaan. Daar hielden ze feesten voor gevaccineerden. Surrealistisch was het, als vanouds. En fijn om mensen te ontmoeten buiten je eigen kring."

Hoewel Laaboudi blij is dat feesten bijna weer kan, wil hij uiteindelijk niet altijd 'vroeg pieken'. "De nacht associeer ik meer met vrije tijd. De dag meer met school en werk."

Blijvende trend?

Toch wordt feesten bij daglicht volgens gedragspsycholoog Sabine Jansen al sinds de toenemende populariteit van festivals meer geaccepteerd. Maar of het een blijvende trend is? "Ik denk dat de nachtcultuur nooit echt verdwijnt. Het gevoel van saamhorigheid is in een donkere club toch groter dan op een zonovergoten terras. Grenzen vervagen in het donker, zeker onder invloed van alcohol."

Mensen spreken sneller een wildvreemde aan in een club, dan in de supermarkt, zegt Jansen. "En juist daaraan hebben we na corona veel behoefte: het leren kennen van nieuwe mensen."

Niet alleen voor het nachtleven, ook de evenementenbranche én feestliefhebbers gingen vorig weekend de straat op om te demonstreren voor heropening van de sector: