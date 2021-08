Verbijsterde evenementensector kondigt demonstratie aan, festivals teleurgesteld

Meer dan driehonderd evenementenorganisaties gaan op zaterdag 21 augustus de straat op om te demonstreren tegen het coronabeleid van het demissionaire kabinet. In een protestmars met de naam 'Unmute Us!' willen ze een signaal afgeven: "Zo kan het niet langer, we laten ons niet de mond snoeren".

Deelnemende organisaties zijn onder meer die achter festivals Lowlands, DGTL, Best Kept Secret en Strafwerk. Die laatste organisatie laat in een persbericht weten met de "rug tegen de muur" te staan. "Tijdens de recente persconferenties kregen festivals wederom geen groen licht, ondanks de belofte dat deze weer konden plaatsvinden wanneer iedereen die dat wil is gevaccineerd. Dat moment is nu, maar de belofte is officieel gebroken."

De sector vraagt om een duidelijk toekomstplan met meetbare afspraken. Ook willen de evenementenorganisaties dat er meer aandacht komt voor de "emotionele gesteldheid van de vele bezoekers en makers die zich niet gehoord voelen".

Teleurgestelde reacties

Ook op sociale media reageren festivalorganisaties teleurgesteld op het besluit van vanavond. Zo ziet de organisatie van Zomerkabinet zich genoodzaakt om het geplande festival op 4 en 5 september te verplaatsen naar volgend jaar. Dat moest de organisatie begin juli ook doen met een ander festival, Dekmantel, dat begin augustus gepland stond.

"Het is een pijnlijke teleurstelling en een directe financiële bedreiging voor onze kleine, onafhankelijke organisatie, zoals voor veel organisaties in deze sector en de culturele wereld in het algemeen", laat de organisatie in een statement op Instagram weten. Paaspop, dat ook voor begin september gepland stond, schrijft op Instagram: "Vandaag schuiven er inktzwarte wolken voor onze regenboog. Onze droom spat alsnog uiteen."

Eerder werd al bekend dat meerdaagse festivals niet meer door konden gaan. Voor Lowlands betekende dat de decorbouwers op het terrein weer de haringen uit de grond moesten trekken, het afzetlint werd opgerold en de Bravo-tent weer plat kon: