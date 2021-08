Honderden euro's kwijt aan geschrapt festival, wat zie je van dat bedrag terug?

Een van de hen is Janno (33). Hij kocht via Ticketswap in totaal vier tickets voor Lowlands en Down The Rabbit Hole, meerdaagse festivals die voor deze maand gepland stonden. Door de coronamaatregelen zijn ze afgelast. Via Ticketswap zijn in totaal 4000 kaartjes verkocht voor Lowlands en 1900 voor Down The Rabbit Hole.

Met één verkoper kreeg Janno nog helemaal geen contact. "Dat gaat om een ticket voor een groepscamperplaats op het terrein van Down The Rabbit Hole. Daar heb ik 573 euro voor betaald. Ticketswap heeft me toegezegd dat ze me gaan helpen, maar ik weet nog niet wat ik van het geld ga terugzien."

De kosten voor de twee Lowlands-tickets worden voor Janno vergoed, maar de service- en transactiekosten à 21,52 euro per ticket krijgt hij niet terug, zo werd hem meegedeeld in een brief van Ticketswap.

Servicekosten terugkrijgen

Kan dat allemaal zomaar? Om te beginnen bij de servicekosten: in 2019 besloot kaartjesverkoper Ticketmaster de servicekosten wel terug te geven als een concert wordt geannuleerd en vorig jaar sloten andere belangrijke verkooppunten zich daarbij aan. Maar voor platforms zoals Ticketswap zijn de regels anders: die gelden niet als officieel verkooppunt en ook niet als wederverkoper.

"Een wederverkoper is een ander soort partij", legt een woordvoerder van de Consumentenbond uit. "Die kopen massaal kaartjes op en bieden het dan voor 30 of 40 euro meer aan. Dat is anders dan particulieren die van hun kaartje af willen en via een platform met anderen in contact worden gebracht."

Het is volgens de Consumentenbond de vraag of Ticketswap de kosten voor de dienstverlening moet terugbetalen. "Dat is minder evident dan bij een officieel verkooppunt zoals Ticketmaster, dat een directe link heeft met de festivalorganisaties."