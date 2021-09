Premier Haïti ontslaat aanklager die hem in verband brengt met moord president

De Haïtiaanse premier Ariel Henry heeft de hoofdaanklager van het Openbaar Ministerie ontslagen nadat die hem had aangewezen als mogelijke betrokkene bij de moord op president Jovenel Moïse. Uit telefoongegevens blijkt volgens aanklager Bed-Ford Claude dat Henry in de uren na de moord minutenlang heeft gebeld met het vermoedelijke brein achter de aanslag.

Moïse werd begin juli vermoord in zijn huis in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Meer dan 40 verdachten zijn opgepakt, onder wie 18 Colombiaanse veteranen. De hoofdverdachte is Joseph Felix Badio, die tot mei dit jaar op het ministerie van Justitie werkte en wordt gezien als degene die de moordaanslag heeft gepland. Hij is inmiddels gevlucht en word gezocht door de politie.

Henry, die daags voor de moord op Moïse werd benoemd als premier, had van de aanklager het verzoek gekregen om voor de rechter uitleg te geven over zijn contact Badio. Daar was Henry niet van gediend: hij noemde het een "afleidingstactiek" waardoor de echte daders hun straf zouden ontlopen.

'Aanklager wordt bedreigd'

De premier heeft gisteren te horen gekregen dat hij vanwege de verdenking van betrokkenheid bij de moord het land niet meer uit mag. Enkele uren daarna liet Henry aanklager Claude met een brief weten dat hij uit zijn functie was gezet. Of een premier daadwerkelijk in staat is om een aanklager te ontslaan, is overigens niet duidelijk.

Ook is niet bekend of het ontslag van Claude gevolgen heeft voor het gerechtelijke onderzoek naar de moord. Hij heeft nog niet gereageerd op de ontslagbrief. Wel is de beveiliging voor de aanklager flink verhoogd in verband "belangrijke en verontrustende" dreigingen aan zijn adres, meldt het Haïtiaanse ministerie van Justitie.

De moord op president Moïse heeft Haïti, dat al decennia gebukt gaat onder armoede en geweld, in een diepe politieke crisis gestort. Vorige maand werd het land ook nog getroffen door een zware aardbeving, met honderden doden tot gevolg.