President van Haïti doodgeschoten in eigen huis

De Haïtiaanse president Jovenel Moïse is afgelopen nacht vermoord. Interim-premier Claude Joseph liet in een persverklaring weten dat een groep nog onbekende personen het huis van Moïse was binnengedrongen in hoofdstad Port-au-Prince en de president heeft doodgeschoten.

De vrouw van Moïse is na de aanslag opgenomen in het ziekenhuis. Interim-premier Joseph omschreef de moord als een "hatelijke, onmenselijke en barbaarse daad".

In februari gingen er nog duizenden betogers de straat op om te demonstreren tegen de regering van Moïse. Ze verweten hem dat hij er niet in slaagde om corruptie aan te pakken. Ook waren ze boos dat de welvaart maar langzaam stijgt. Ze eisten het vertrek van de president.

Ruzie met oppositie

Kort voor die protesten had Moïse meer dan twintig tegenstanders laten oppakken die volgens hem een staatsgreep hadden voorbereid. Onder hen zat een hoge politiefunctionaris en een opperrechter die het nieuwe staatshoofd had moeten worden.

Moïse ruziede al een tijd met de oppositie over wanneer zijn termijn zou aflopen. Hijzelf betoogde dat hij pas volgend jaar hoefde te vertrekken, omdat er na het vertrek van zijn voorganger Martelly een interim-president voor een jaar werd aangesteld. Tegenstanders vonden dat zijn vijfjarige ambtstermijn inging op het moment dat Martelly vertrok, waardoor zijn termijn eerder zou eindigen.

De 53-jarige Moïse was sinds 2017 aan de macht in Haïti.