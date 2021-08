Haïtiaanse rechter gaat moordonderzoek president leiden, ondanks bedreigingen

Ruim een maand na de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse is een rechter aangesteld die het gerechtelijk onderzoek naar de zaak gaat leiden. Eerder hadden meerdere onderzoeksrechters de opdracht geweigerd, mogelijk uit angst voor bedreigingen.

"De rechter mag zich niet laten intimideren", zei de voorzitter van de Haïtiaanse vereniging voor magistraten bij de aanstelling van onderzoeksrechter Mathieu Chanlatte. Volgens hem zal het onderzoek tijd vergen. "We hopen dat de autoriteiten alle nodige middelen ter beschikking stellen aan magistraat Chanlatte en ook zijn veiligheid garanderen."

Volgens persbureau AP zijn enkele griffiers die betrokken waren bij het moordonderzoek ondergedoken nadat ze opdracht hadden gekregen om namen en verklaringen in hun verslag te veranderen. Het persbureau meldt dat doodsbedreigingen vaker voorkomen bij onderzoeken naar spraakmakende moorden in Haïti.

Chaos

President Moïse werd begin juli doodgeschoten in zijn eigen huis in de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince. Er zijn inmiddels meer dan veertig verdachten opgepakt, onder wie achttien Colombianen en drie Haïtianen die ook de Amerikaanse nationaliteit hebben. Enkele van hen werkten eerder voor veiligheidsdiensten in de VS.

De moord op Moïse leidde tot chaos en verdere instabiliteit in Haïti, dat al langer gebukt gaat onder armoede en geweld. Inmiddels is Ariel Henry aangesteld als nieuwe premier van het land. Hij heeft beloofd dat hij de orde zal herstellen en nieuwe verkiezingen gaat uitschrijven.