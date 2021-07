Haïti zoekt nog vijf verdachten van moord op president Moïse

De politie in Haïti is op zoek naar nog eens vijf verdachten van de moord op president Jovenel Moïse. Onder die verdachten zijn een voormalige senator, een ontslagen ambtenaar en een informant van de Amerikaanse overheid, schrijft persbureau AP. De vijf zijn voortvluchtig, bewapend en gevaarlijk, zegt de politie.

De president werd vorige week woensdag doodgeschoten in zijn eigen huis in hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw overleefde de aanslag, maar raakte zwaargewond en werd naar een ziekenhuis in Miami gebracht.

Een van de verdachten, voormalig senator John Joël Joseph, is een bekend politicus uit Haïti. Hij is een tegenstander van de Tèt Kale-partij, waar de president lid van was. In een video vergeleek Joseph Moïse vorig jaar met het coronavirus. Hij noemde het bewind van de president dodelijk omdat mensen van de honger stierven of werden gedood door geweldsgolven.

De tweede verdachte, Joseph Felix Badio, werkte eerder voor het ministerie van Justitie. In 2013 trad hij toe tot de anti-corruptie-eenheid van de overheid. Daar werd hij ontslagen vanwege "ernstige inbreuken op de ethische regels". De eenheid diende een klacht in.

Rodolphe Jaar is de derde verdachte. Hij werd in 2013 aangeklaagd in de Amerikaanse staat Florida voor cocaïnesmokkel. Hij kreeg vier jaar celstraf, maar zat die niet uit. In 2015 zei zijn advocaat dat Jaar in het verleden meerdere jaren een vertrouwelijke bron voor de VS was. Gisteren schreven diverse Amerikaanse media ook dat er verdachten zijn die banden met de veiligheidsdiensten in de VS hadden.

29 verdachten

In totaal zijn 29 verdachten aangehouden: 26 Colombianen en drie Haïtianen. Zeker drie verdachten zijn gedood. Van de 26 Colombianen zitten er nog 23 vast. Het Zuid-Amerikaanse land helpt Haïti bij de opsporing van verdachten.

Meerdere media, waaronder de Miami Herald, schreven dat een van de aangehouden Haïtianen een arts is die in Florida werkte. Hij zou een van de leiders van het moordcomplot zijn. Volgens de Haïtiaanse politie wilde de 63-jarige arrestant het presidentschap van Moïse overnemen en heeft hij de andere verdachten daartoe gerekruteerd.

De gearresteerde verdachten hebben volgens de Miami Herald tegen de recherche gezegd dat het niet de bedoeling was om Moïse te vermoorden, maar om hem te arresteren in opdracht van een Colombiaanse commando-eenheid. Waarom is niet duidelijk. Ze zeiden dat het hun opdracht was om Moïse naar het presidentieel paleis te vervoeren.