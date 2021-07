'Verdachten moord op president Haïti hadden banden met veiligheidsdiensten VS'

Meerdere personen die betrokken waren bij de moord op de president van Haïti werkten in het verleden voor Amerikaanse veiligheidsdiensten. Dat melden Amerikaanse media. Zeker een van de verdachten heeft gewerkt als informant voor de DEA, de Amerikaanse drugsbestrijdingsdienst, bevestigt die dienst aan CNN.

In een verklaring schrijft de DEA dat die verdachte na de moord op president Moïse, vorige week, contact opnam met zijn connecties bij de drugsbestrijdingsdienst. Een DEA-functionaris zou hem hebben aangemoedigd zichzelf te melden bij de lokale autoriteiten.

Volgens CNN zou een ander betrokkene bij de moord als informant voor de FBI hebben gewerkt. Die dienst wil niet ingaan op de berichtgeving. Het is niet bekend wat de precieze rol in het moordcomplot was van de verdachten die banden hadden met Amerikaanse diensten.

President Moïse werd vorige week met zeker twaalf kogels doodgeschoten in zijn eigen huis in hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw overleefde de aanslag, maar raakte zwaargewond en werd naar een ziekenhuis in Miami gebracht. De overvallers zouden zich bij het binnendringen hebben voorgedaan als DEA-agenten. De dienst benadrukt in haar verklaring dat de aanvallers niet namens de DEA optraden.

In opdracht van God

De toedracht van de moord blijft met raadselachtigheid omgeven. De gearresteerde verdachten hebben volgens de krant Miami Herald tegen de recherche gezegd dat het niet de bedoeling was om Moïse te vermoorden, maar om hem te arresteren in opdracht van een Colombiaanse commando-eenheid. Waarom is niet duidelijk.

Volgens de politie zit een groep van 26 Colombianen en de drie Amerikanen met een Haïtiaanse achtergrond achter de moordaanslag, onder wie zes oud-leden van het Colombiaanse leger. Een Haïtiaanse Amerikaan, die zondag werd aangehouden, zou het brein achter de moord zijn.

Deze 63-jarige Christian Emmanual Sanon zou tegen bekenden hebben gezegd dat hij Moïse moest vervangen "in opdracht van God", meldt The New York Times. In een YouTube-video uit 2011 zei Sanon al eens dat hij Haïti wilde leiden. Voor zover bekend had hij geen banden met de Haïtiaanse politiek.

Volgens de nationale politiechef van Haïti rekruteerde Sanon de andere verdachten om de staatsgreep uit te voeren. In het huis van de gearresteerde man zijn onder meer twintig dozen met kogels en wapenonderdelen gevonden.