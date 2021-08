Noodhulp Haïti komt lastig op gang, en meer crises dreigen

Ingestorte huizen, overvolle ziekenhuizen, onbegaanbare wegen, bijna 1500 doden en 7000 gewonden. De gevolgen van de aardbeving in Haïti afgelopen zaterdag zijn verwoestend. En dan teistert tropische storm Grace het eiland ook nog. Mogelijk valt er op sommige plaatsen tientallen centimeters regen.

Saskia Padberg heeft een restaurant in Pieton-Ville, aan de rand van hoofdstad Port-au-Prince. Veel van haar personeel heeft familie in het zwaarst getroffen gebied, in het zuidwesten van Haïti, vertelt ze in het NOS Radio 1 Journaal: "Het is vreselijk om aan te horen. Huizen zijn ingestort of half ingestort. Van één van mijn personeelsleden is een nichtje overleden."

Hoe de situatie daar nu precies is, valt lastig te zeggen: "Contact houden is moeilijk. Elektriciteit is uitgevallen, dus hun telefoons kunnen ze niet opladen."

Ramp na ramp

Volgens Pieter Jan Wouda van Artsen zonder Grenzen (AzG) is er sprake van "totale ontreddering" bij de bevolking. Ziekenhuizen kunnen de zorg amper aan. Patiënten moeten buiten behandeld worden.

Haïti wordt door "ramp na ramp overspoeld". Wouda doelt daarmee op de eerdere aardbeving in 2010 en orkaan Matthew die het eiland in 2016 trof, op de coronacrisis, maar ook op de politieke crisis op het eiland. Al jaren is de regering instabiel en eind vorige maand werd de president zelfs vermoord.