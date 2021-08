In beeld: Haïti opnieuw zwaar getroffen na aardbeving

Haïti is na 2010 gisteren opnieuw getroffen door een hevige aardbeving. Het dodental als gevolg van de zware aardbeving in Haïti is opgelopen tot 304, melden de autoriteiten. Zeker 1800 mensen raakten gewond en nog eens honderden mensen worden vermist. De gevolgen in beeld:

Mensen die door een aardbeving uit hun verwoeste huizen zijn verdreven, brengen de nacht buiten door in de tuin van het ziekenhuis in Les Cayes: