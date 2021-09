Wekdienst 11/9: Aanslagen VS herdacht • Evenementenbranche weer straat op

Wat heb je gemist?

Informateur Johan Remkes zal weinig geduld hebben voor weer lange formatiegesprekken die uiteindelijk nergens toe leiden. Bronnen rond de onderhandelingsteams vertellen dat hij er een strakke planning op na zal houden.

"Het beeld wordt hier geschetst van Remkes die bij drie stoelen de naambordjes van Rutte, Hoekstra en Kaag neerzet. Vervolgens nodigt Remkes hen via de camera's van de parlementaire pers uit om de volgende dag op zo'n stoel te komen zitten," vertelt politiek verslaggever Arjan Noorlander. "Probeer dan maar eens weg te blijven."

Maar Remkes zal dat niet meteen maandag al doen. Hij begint met peilen wat er kan. Zijn opdracht van de Tweede Kamer is het onderzoeken van een minderheidskabinet van VVD, CDA en D66 of een combinatie van twee partijen. De optie van één partij is niet uitgesloten, maar is zeer onwaarschijnlijk.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

Rondje Binnenhof gaat weer door, net zoals de formatie. Na een lange zomer willen partijen nog steeds niet lekker samenwerken. Herman, Marleen en Xander vatten alles samen. En in het nieuwe Kamergebouw speuren ze naar de kamer van Omtzigt, die terugkomt: