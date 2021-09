President Biden roept in 9/11-videoboodschap tot nationale eenheid

Het Witte Huis heeft een videoboodschap van president Biden gepubliceerd ter gelegenheid van de herdenking van de aanslagen van 11 september 2001. Daarin roept hij op tot nationale eenheid.

"Eenheid is wat maakt wie we zijn: Amerika op zijn best", zegt Biden. Wel maakt hij een nuance. "Eenheid betekent niet dat we hetzelfde moeten geloven. We moeten een fundamenteel respect en vertrouwen hebben in elkaar en in deze natie."

Vandaag is het precies twintig jaar geleden dat er aanslagen werden gepleegd met gekaapte vliegtuigen. De president stond stil bij de 2977 mensen die daarbij omkwamen. "Amerika herdenkt jullie en jullie geliefden."

Hij zegt dat de aanslagen ook het beste uit Amerikanen heeft gehaald. "In de dagen die volgden op 11 september 2001 zagen we overal heldhaftigheid. Op verwachte en onverwachte plaatsen", zegt Biden in zijn boodschap. "We zagen ook iets dat maar al te zeldzaam is: een echt gevoel van nationale eenheid."

President Biden sprak een videoboodschap in vanuit het Witte Huis: