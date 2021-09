Huurders hebben veel vaker geldzorgen dan huiseigenaren

Huurders staan vaker rood, en betalen rekeningen vaker te laat dan mensen met een koopwoning. Dat schrijft RaboResearch in een onderzoek dat in economenvakblad ESB is gepubliceerd.

Daarnaast stellen mensen samenwonen of het stichten van een gezin vaker uit vanwege het gebrek aan een passende woning, zegt ING in een onderzoek, en wordt het voor scheidende stellen steeds moeilijker om een nieuw huis te vinden, zeggen Scheidingsexpert Nederland en Van Bruggen Adviesgroep.

Het zijn berichten die worden gepubliceerd in aanloop naar het woonprotest van aankomende zondag.

Geldzorgen

Huiseigenaren zeggen anderhalf keer zo vaak dat ze in het afgelopen jaar regelmatig geld overhielden dan huurders, blijkt uit een enquête van RaboResearch onder 1447 Nederlanders die zelfstandig wonen. Huurders zeggen ook twee keer zo vaak dat ze hun spaargeld moesten gebruiken voor vaste lasten of dagelijkse uitgaven.

"Ten opzichte van huiseigenaren maken huurders zich vaker zorgen over geld", zegt Nic Vrieselaar, econoom bij RaboResearch in het NOS Radio 1 Journaal. "Ze hebben meer moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en ze maken zich daar kennelijk ook meer zorgen over."

Die verschillen zijn niet te verklaren doordat huurders vaker een lager inkomen hebben dan kopers, zeggen de onderzoekers. "We hebben rekening gehouden met bijvoorbeeld verschillen in inkomen, leeftijd en gezinssamenstelling, en zelfs dan zie je dat de verschillen tussen huurders en huiseigenaren overeind blijven", zegt Vrieselaar.

Dalende rente, stijgende huren

De onderzoekers zeggen dat het erop lijkt dat de huurprijzen, vooral in de vrije sector, te hoog worden en dat huurders daardoor financieel kwetsbaarder zijn. Huurders zijn een groter deel van hun inkomen kwijt aan woonlasten, concludeerde het Centraal Bureau voor de Statistiek eerder. Ook als je de kosten voor onderhoud meeneemt waar huiseigenaren mee te maken hebben, en huurders in principe niet.

Daarnaast stijgen de huren vaak jaarlijks terwijl de dalende rente ervoor zorgt dat de lasten voor huiseigenaren die hun hypotheek kunnen oversluiten juist dalen.

Uit het onderzoek van RaboResearch blijkt ook dat huurders vaker zeggen dat hun huur de afgelopen twaalf maanden is gestegen, terwijl de maandelijkse lasten van huiseigenaren vaker gedaald zijn. Een mogelijk deel van de oplossing is volgens Vrieselaar het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek, waardoor het verschil tussen huurders en huiseigenaren kleiner wordt.

Uitstellen

De huizenprijzen stijgen hard. In het tweede kwartaal van dit jaar werd voor een bestaande woning gemiddeld 410.000 euro betaald, bijna 20 procent meer dan een jaar eerder, bleek uit cijfers van makelaarsvereniging NVM. Die stijgende prijzen hebben impact op zowel huurders als kopers, zegt ook ING in een onderzoek.

Mensen stellen het samenwonen of stichten van een gezin uit door gebrek aan een passende woning. 19 procent van de starters die ING heeft ondervraagd geeft zelfs aan door de krapte op de woningmarkt helemaal niet zelfstandig te kunnen wonen.

Scheidende stellen

Ook voor scheidende stellen leveren de stijgende prijzen problemen op, zeggen mediationorganisatie Scheidingsexpert Nederland en Van Bruggen Adviesgroep in een persbericht. Door de stijgende overwaarde wordt het steeds lastiger voor scheidende stellen om de ander uit te kopen, zien zij in de praktijk.

Ook het vinden van een nieuw huis na een scheiding is een enorme uitdaging, zeggen zij. Sommige jonge scheidende stellen hebben nog een uitwijkmogelijkheid door bij hun ouders te gaan wonen, schrijven de organisaties. Voor oudere scheidende stellen geldt dat vaak niet.

Deze onderzoeken en persberichten worden gepubliceerd in aanloop naar het woonprotest van aankomende zondag, waar onder meer wordt gepleit voor voldoende betaalbare huizen.