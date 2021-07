Grootste stijging van de huizenprijzen ooit: gemiddeld ruim 4 ton kwijt

Het blijft records regenen op de oververhitte huizenmarkt. Voor een bestaande woning werd in het tweede kwartaal gemiddeld 410.000 euro betaald, meldt makelaarsvereniging NVM. Dat is bijna 20 procent meer dan een jaar eerder.

Nog nooit stegen de huizenprijzen zo veel sinds de eerste NVM-meting in 1995. Een appartement is relatief de goedkoopste woning, met een prijs van 344.000 euro (+20 procent). De prijs van een vrijstaande woning is het hardst gestegen, namelijk 23,4 procent naar 618.000 euro.

"De cijfers die we vandaag presenteren, overtreffen opnieuw eerdere uitkomsten", zegt NVM-voorzitter Onno Hoes. Hij roept de overheid op om de oververhitte woningmarkt aan te pakken. "Het aanbod droogt nog steeds verder op en kopers doen er werkelijk alles aan om een woning te kunnen bemachtigen. Op de woningmarkt is het gekte alom en zolang de politieke agenda niet aansluit op de realiteit blijft de markt zo krap als hij nu is. De 'fear of missing out' is heel groot."

'Tegenvallend voorjaar'

NVM-makelaars verkochten in het tweede kwartaal ruim 34.000 bestaande woningen. Maar door het lage aanbod van huizen was die verkoop 12 procent minder dan een jaar eerder en konden kopers gemiddeld kiezen uit minder dan twee huizen. De makelaarsvereniging spreekt over het algemeen van een tegenvallend voorjaar. Wel werden bijna een kwart meer nieuwbouwwoningen verkocht dan vorig jaar, ruim 9000 huizen.

Het tegenvallende voorjaar is volgens de makelaarsvereniging te wijten aan het lage aanbod. Halverwege het tweede kwartaal van 2021 stonden nog geen 15.500 woningen te koop, het laagst gemeten aantal ooit en ruim de helft minder dan een jaar eerder. Ook het aanbod van nieuwbouwwoningen was een derde lager dan vorig jaar.

Als er een huis te koop staat, moeten kopers er snel bij zijn. Volgens de makelaarsvereniging duurt het gemiddeld 24 dagen voordat een woning is verkocht: de kortste periode ooit.

Landelijke gebieden

Door de coronamaatregelen waren mensen veel thuis het afgelopen anderhalf jaar. Volgens de makelaarsvereniging is de waarde van woonplezier voor het welzijn van de samenleving nog nooit zo duidelijk zichtbaar geweest als nu. Zo kiezen steeds meer huizenkopers voor landelijk gebied en zijn mensen steeds meer bereid om zich binnen de woonmarkt te verplaatsen.

Dat leidt ertoe dat de stijging van de huizenprijzen het grootst was in Noord-Nederland, namelijk tot wel 30 procent. Dat was het geval in onder meer Oost-Friesland, de kop van Overijssel en Groningen.

In Den Haag, Rotterdam en Utrecht stegen de huizenprijzen met ruim 20 procent in vergelijking met een jaar eerder. Met een stijging van 14 procent kende de regio Amsterdam een minder hoge stijging. Eerder gaf de makelaarsvereniging aan dat de sterkste stijging in die regio er wel uit is.