Huizenprijzen stegen in mei nog harder dan in voorgaande maanden

De huizenprijzen zijn in mei nog sneller gestegen dan in de voorgaande maanden, toen de stijging ook al uitzonderlijk was. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Koopwoningen waren in mei gemiddeld 12,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is de grootste toename sinds april 2001 en bovendien aanzienlijk meer dan de vorige topstijging van 11,5 procent in april dit jaar.

Er is enkel gekeken naar de prijzen van bestaande koopwoningen, en dus niet naar nieuwbouw.

Minder woningen van eigenaar gewisseld

Het CBS meldt verder op basis van het Kadaster dat er aanzienlijk minder woningen van eigenaar zijn gewisseld: ruim 16.000 keer werd er een woningtransactie geregistreerd. Dat was 12,1 procent minder dan een jaar eerder.

In de eerste drie maanden van het jaar was er nog een forse stijging van dit cijfer. Dat kwam mogelijk doordat starters met ingang van 1 januari geen overdrachtsbelasting meer hoefden te betalen.

De huizenprijzen bereikten halverwege 2013 een dieptepunt en zijn daarna weer gaan stijgen. De prijzen zijn sindsdien ruim twee derde hoger geworden.